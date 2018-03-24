Кузяев: сборная Франции приедет в Россию рассерженной 

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своём восстановлении после травмы и ответил на вопрос, сможет ли сыграть в товарищеском матче с командой Франции (27 марта).
«С каждым днём состояние всё лучше и лучше. Легче на тренировках себя ощущаю. Сегодня тренировался в общей группе.
Сыграю ли с Францией? Всё решает Станислав Саламович Черчесов. Играть за сборную — огромная мотивация. Если выйду на поле, приложу все силы, чтобы показать максимум.
Французы проиграли Колумбии, значит, они приедут рассерженными и вряд ли захотят проигрывать две игры подряд. Соперник будет непростой, не легче бразильцев точно», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.