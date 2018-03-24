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Борндален еще не решил, продолжит ли карьеру
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Борндален еще не решил, продолжит ли карьеру 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Норвежский суперветеран Оле Эйнар Бьорндален пока не может сказать, станет ли нынешний сезон для него последним.
Телекомментатор канала NRK Андреас Стабурн Смит в эфире из Тюмени предположил, что прошедшая в субботу гонка преследования стала для одного из самых титулованных биатлонистов всех времен заключительной в карьере, сказав: «Мы не знаем, последний ли это старт для Бьорндалена, но уверен, такое вполне возможно. И если так, то спасибо тебе, Оле Эйнар, за эти 25 лет, что ты радовал нас».
Сам спортсмен после финиша, впрочем, не смог дать норвежским журналистам однозначного ответа.
— Прощальный сезон должен быть блестящим, а в нынешнем этого не было сделано. Останусь ли я еще на год? Я должен все проанализировать, когда сезон закончится.
А вот товарищ великого норвежца по команде Йоханнес Бе и вовсе уверен в том, что Бьорндален уйдёт из спорта.
— Думаю, он останется, — считает Бе. — Мы слышали, что он говорил по ходу сезона. Но мы в любом случае его поддержим. (Антон БАБОШИН)
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