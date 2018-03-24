Кузяев: бразильцы показали сборной России мастер-класс

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мыслями о товарищеском матче национальной команды с Бразилией (0:3). Игрок «Зенита» пропустил встречу из-за травмы.

«Матч с Бразилией был интересным, много болельщиков, хорошая поддержка. На бразильцев было любопытно посмотреть, много игроков мирового класса у них всё-таки.

Бразильцы показали нам мастер-класс. Мы хорошо действовали, компактно оборонялись. Во втором тайме у нас появились разрывы, и соперник воспользовался этим.