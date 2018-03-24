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Кузяев: бразильцы показали сборной России мастер-класс
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Кузяев: бразильцы показали сборной России мастер-класс 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мыслями о товарищеском матче национальной команды с Бразилией (0:3). Игрок «Зенита» пропустил встречу из-за травмы.
«Матч с Бразилией был интересным, много болельщиков, хорошая поддержка. На бразильцев было любопытно посмотреть, много игроков мирового класса у них всё-таки.
Бразильцы показали нам мастер-класс. Мы хорошо действовали, компактно оборонялись. Во втором тайме у нас появились разрывы, и соперник воспользовался этим.
Я не считаю, что между нами и бразильцами большой разрыв. В матчах с Аргентиной и Испанией мы играли неплохо и добились результата. С бразильцами мы в первом тайме хорошо действовали, здорово выбегали в контратаки. Должны были забивать свои моменты», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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 Ещё 12 источников 
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