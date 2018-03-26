Кузяев покинул расположение сборной России из-за травмы

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Далер Кузяев из-за травмы покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает ТАСС.

"Далер Кузяев в течение двух последних дней тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы.

В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Отмечается, что Кузяев в ближайшие дни пройдет дополнительное обследование, после которого будут ясны перспективы участия футболиста в ближайших играх.

Ранее сообщалось, что из-за травмы расположение национальной команды покинул Руслан Камболов

Ближайший контрольный матч сборной России состоится 27 марта в Санкт-Петербурге с командой Франции.