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Кузяев покинул расположение сборной России из-за травмы
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Кузяев покинул расположение сборной России из-за травмы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Далер Кузяев из-за травмы покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает ТАСС.
"Далер Кузяев в течение двух последних дней тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы.
В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.
Отмечается, что Кузяев в ближайшие дни пройдет дополнительное обследование, после которого будут ясны перспективы участия футболиста в ближайших играх.
Ранее сообщалось, что из-за травмы расположение национальной команды покинул Руслан Камболов.
Ближайший контрольный матч сборной России состоится 27 марта в Санкт-Петербурге с командой Франции.
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