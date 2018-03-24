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Немецкий пилот сел пьяным за штурвал
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Немецкий пилот сел пьяным за штурвал 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Второй пилот пассажирского самолета в немецком Штутгарте напился. После чего как ни в чем не бывало пришел на работу ‐ накануне у него должен был состояться рейс в Лиссабон. Прямо перед вылетом экипаж заметил, что один «мозг» в кабине пилотов плохо соображает. Об этом сообщил сайт Die Welt.
Летчиком был  40-летний
гражданин Португалии. Один из работников аэропорта почувствовал неладное, когда мимо него прошел летчик — он покачивался и от него был резкий запах алкоголя.
После этого пилот оказался в кабине, где и должен был находиться в это время. Однако внезапно к нему подошли сотрудники безопасности и проинспектировали «водителя». Оказалось, что он действительно был пьян.
Самолет должен был лететь в Лиссабон, на борту находились 106 человек, передает «Газета.ru».
Полиция возбудила в отношении пилота дело по подозрению в угрозе воздушному сообщению. Лицензию обвиняемого на осуществление полетов аннулировали.
Накануне в Сети появилось видео, на котором пилот легкомоторного самолета вырулил из непростого положения. Дело в том, что во время снижения двигатель его воздушного судна просто перестал работать.
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