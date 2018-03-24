Николай Басков против Оззи Осборна

Николай Басков считает, что Оззи Осборн скопировал у него идею для своей афиши. Россиянин возмущен и собирается предъявить претензии мировой знаменитости. Он записал обращение к британскому рокеру.

По словам Баскова, год назад он создал обложку для своего шоу «Игра», с которым собирается гастролировать по стране. Как утверждается на сайте артиста, в столице оно собрало более 17 тысяч зрителей.

А Осборн с похожей же афишей намерен приехать в Россию в рамках прощального тура. Это очень беспокоит Николая.