В России всё, кроме сборной, готово к чемпионату мира

Сборная Бразилии в России. Когда в последний раз такое было? Подскажу: в 2006 году. Согласитесь, давненько. За двенадцать лет многое успело измениться. Из глобального: Россия стала страной-хозяйкой чемпионата мира-2018, и уже меньше чем через три месяца к нам на праздник футбола приедут лучшие на сегодняшний день сборные со всего мира. Скажи ты подобное кому-нибудь в 2006 году, тебя бы сочли сумасшедшим. Это факт.

В связи с приближающимся масштабным событием, товарищеский матч со сборной Бразилии был своего рода предгенеральной (не забываем про предстоящие контрольные встречи с Австрией и Турцией) репетицией как для национальной команды, так и для организаторов. И если сборная с проверкой не справилась (наших ребят мы еще вспомним, им все же удалось отличиться), то организаторы сработали отлично.

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Отвечу сразу на самый главный вопрос: ноябрьский сценарий удалось предотвратить — давок и часовых ожиданий на трибуне не было.

Отчасти это стало возможным благодаря тому, что болельщики еще за пятнадцать минут до конца матча начали покидать свои места. К финальному свистку «Лужники» были почти пустыми.

За пределами «чаши» ситуация была тоже спокойной. Люди стройными колоннами продвигались в сторону метро «Спортивная» и МЦК «Лужники». Для болельщиков были организованы автобусы, которые следовали до станции метро «Парк культуры». Одним словом: с большим потоком людей как перед матчем, так и после со второй попытки справились. Могут ведь, когда захотят. Молодцы!

Но это не единственный пункт, за который стоит похвалить организаторов. Особое внимание уделим волонтерской бригаде, которая работала на матче.

Ребят в красных ветровках на территории «Лужников» было очень много. Одна группа была сконцентрирована на улице и выполняла информационную функцию, другая — сопровождала людей с ограниченными возможностями, третья — помогала журналистам с переводом. Молодые люди, в большинстве своем студенты, решали быстро и с большим энтузиазмом любой вопрос.

Однако на этот раз немного огорчили болельщики. Во-первых, их было не так много. Всего 59 тысяч. Отсутствие Неймара все-таки сказалось на посещаемости. Месси с Аргентиной привел на «Лужники» 78 тысяч человек. Во-вторых, уровень «боления», откровенно говоря, был низким. Единственным коллективным действом на трибунах стал перформанс и скандирование «Россия» (несколько раз). Ни запустить «волну», ни заполнить стадион «фонариками» болельщикам не удалось. Видимо, не было желания. И, в принципе, их можно понять…

Но кого нельзя понять, так это футболистов сборной России. И игра здесь совсем ни при чем.

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В микст-зоне, кроме Заболотного и Самедова, никто не стал общаться с журналистами. Как сказал Фёдор Смолов : «Никто и не играл, чтобы останавливаться».

Поражения всем даются тяжело, но почему-то во всем мире футболисты открыты для болельщиков и СМИ, а у нас — нет. Такое поведение точно не красит сборную-хозяйку чемпионата мира.

Бразильцы, в свою очередь, общались со всеми: со своими и с нашими представителями масс-медиа. Каземиро, Дани Алвес, Коутиньо, Виллиан,

Тьяго Сильва, Алиссон с легкостью останавливались практически у каждого, кто просил дать комментарий. Говорили много, говорили откровенно и, конечно же, с улыбкой. По-другому они не умеют. Совершенно земные и настоящие звезды мирового уровня. Нашим «звездам» стоит обратить на это внимание.

Возможность исправиться будет. Уже в мае.