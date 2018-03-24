Кириченко: «Матч с бразильцами — красивая вывеска. Но играть на ЧМ мы будем с командами другого уровня»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал результат матча между сборными России и Бразилии (0:3). Кириченко высказал мнение, что от игры российской сборной у него не было ощущения безысходности. Также он отметил, что хотел бы увидеть в сборной опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова . Денисов не вызывается в сборную из-за конфликта с главным тренером Станиславом Черчесовым.

«Так и не понял: то ли бразильцы в первом тайме не включились на полную, то ли наша команда так плотно оборонялась, да еще и создала два момента. А вот после перерыва соперник добавил. Возможно, вспомнил, что скоро чемпионат мира, и пора включать скорости, а возможно, мы так просели. Виллиан сказал, что до перерыва было тяжело вскрывать оборону в пять защитников. Ну мы, можно сказать, вдесятером оборонялись — свободных зон не было.

Ощущения безысходности не было. Понимал, что играем с Бразилией — одним из главных претендентов на победу в чемпионате мира. Игроки ПСЖ, «Барселоны», «Челси», ”Реала” , «Манчестер Сити»… Случается, что один тайм команда проваливает — такое в футболе не редкость. Конечно, много у нас проблем, особенно в обороне и в центре — очень много моментов было создано именно по центру. Давайте скажем честно, в группе чемпионата мира соперники у нас будут совсем не уровня сборной Бразилии. Не знаю, чем был обоснован выбор в данный момент именно таких соперников. Вывеска, конечно, красивая, но как играть против той же Саудовской Аравии — большой вопрос. Отработать, к примеру, владение мячом и позиционные атаки в играх с Францией и Бразилией не получится. Играя с командами высочайшего уровня, можно получить больше информации для себя. Но чем ближе чемпионат мира, наверное, нужно брать более похожих по стилю и по уровню соперников на тех, с кем предстоит играть.