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«А на льду в линзах?»: Евгения Медведева озадачила очками
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«А на льду в линзах?»: Евгения Медведева озадачила очками 

Eva.ru 5 минут назад
Фото: Eva.ru
Фигуристка Евгения Медведева озадачила поклонников, показав им свой любимый аксессуар. Им оказались очки для зрения, которых, разумеется, не было на девушке во время ее выступлений на льду.
У знаменитой фигуристки Евгении Медведевой немало поклонников во многих странах мира. Почитатели наблюдают за успехами звезды в спорте, восхищаясь ее талантом. Однако мало кто знает, что у Евгении есть любимый и очень полезный аксессуар — очки для зрения, которые она продемонстрировала почитателям на своей странице в сети.
Разумеется, во время соревнований Медведева выступает на льду без очков, обходясь линзами или вовсе не нуждаясь в четком зрении. Однако в обычной жизни вне катка Евгения предпочитает носить очки, в которых, к слову, ее практически не узнают на улицах. «Теперь любимый аксессуар, да ещё и в жизни помогает», — сообщила Евгения, показывая на своем носу очки в простой оправе. Почитатели искренне удивились такому необычному аксессуару, поскольку ранее нигде не слышали о проблемах со зрением у олимпийской чемпионки. Они наперебой стали задавать вопросы, давно ли Евгения нуждается в очках и как обходится без них во время выступлений. Ведь если на льду Медведева носит линзы, то почему бы не продолжать использовать их и в быту?
Впрочем, немало почитателей признались, что и сами носят очки, более того, она уверены, что в нашем сегодняшнем мире это уже давно стало модным и стильным аксессуаром. «Ты выглядишь супер мило в очках. Но почему не линзы?» «Ого, не знал, что проблемы со зрением. А на льду в линзах?» «Женя, ты и без очков умная девушка, разве ты стала плохо видеть? Зачем тебе такой аксессуар?» «Очки — вещь нужная в наше время, и очень даже модная!» «Да точно, очки — отличный аксессуар» «Жень, как ты катаешься без очков? В линзах?»
Напомним, что по результатам Олимпийских Игр фигуристка стала двукратной обладательницей серебряных медалей, которые в шутку назвала своими близняшками.
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