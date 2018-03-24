«А на льду в линзах?»: Евгения Медведева озадачила очками 

Фигуристка Евгения Медведева озадачила поклонников, показав им свой любимый аксессуар. Им оказались очки для зрения, которых, разумеется, не было на девушке во время ее выступлений на льду.
У знаменитой фигуристки Евгении Медведевой немало поклонников во многих странах мира. Почитатели наблюдают за успехами звезды в спорте, восхищаясь ее талантом. Однако мало кто знает, что у Евгении есть любимый и очень полезный аксессуар — очки для зрения, которые она продемонстрировала почитателям на своей странице в сети.
Разумеется, во время соревнований Медведева выступает на льду без очков, обходясь линзами или вовсе не нуждаясь в четком зрении. Однако в обычной жизни вне катка Евгения предпочитает носить очки, в которых, к слову, ее практически не узнают на улицах. «Теперь любимый аксессуар, да ещё и в жизни помогает», — сообщила Евгения, показывая на своем носу очки в простой оправе. Почитатели искренне удивились такому необычному аксессуару, поскольку ранее нигде не слышали о проблемах со зрением у олимпийской чемпионки. Они наперебой стали задавать вопросы, давно ли Евгения нуждается в очках и как обходится без них во время выступлений. Ведь если на льду Медведева носит линзы, то почему бы не продолжать использовать их и в быту?
Впрочем, немало почитателей признались, что и сами носят очки, более того, она уверены, что в нашем сегодняшнем мире это уже давно стало модным и стильным аксессуаром. «Ты выглядишь супер мило в очках. Но почему не линзы?» «Ого, не знал, что проблемы со зрением. А на льду в линзах?» «Женя, ты и без очков умная девушка, разве ты стала плохо видеть? Зачем тебе такой аксессуар?» «Очки — вещь нужная в наше время, и очень даже модная!» «Да точно, очки — отличный аксессуар» «Жень, как ты катаешься без очков? В линзах?»
Напомним, что по результатам Олимпийских Игр фигуристка стала двукратной обладательницей серебряных медалей, которые в шутку назвала своими близняшками.