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Москва не сбавит оборотов в диалоге с ЕС, несмотря на его агрессию и непредсказуемость
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Москва не сбавит оборотов в диалоге с ЕС, несмотря на его агрессию и непредсказуемость 

Вести.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «МИР». В частности, Песков пояснил позицию России в связи с покушением в Великобритании на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Песков пообещал не прекращать диалога с европейскими странами, хотя для России большой дискомфорт иметь «в качестве визави таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров».
Песков назвал обвинения в адрес России, озвученные премьер-министром Соединенного королевства Терезой Мэй, абсурдными и голословными. Также он отверг предположения, что внешний враг помог президенту России получить больше голосов на прошедших выборах. «В такой фиктивной поддержке Путин не нуждается. Враждебное отношение к России со стороны других государств не может не вызывать такие бурлящие эмоции в общественном мнении, не может не приводить к жесткой реакции людей», — сказал Песков.
Песков прокомментировал неожиданно высокую явку на выборах президента России в Англии. Пресс-секретарь уверен, что «люди, которые живут или работают за границей, все равно продолжают оставаться россиянами». Работать за границей, если это выгодно для человека, а затем вернуться — это абсолютно нормальный процесс. И у активных в жизни людей зачастую есть активная гражданская позиция. «Конечно, эта позиция становится более активной в такие тяжелые времена, когда наша страна подвергается таким необоснованным нападкам», — добавил Песков.
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