Член исполкома РФС Лебедев: «Нужно прекратить дурацкую слежку за футболистами!» 

Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев — о походе игроков сборной России Романа Нойштедтера и Константина Рауша в ночной луб после поражения от Бразилии (0:3).
— У нас общество по этому поводу всегда настроено негативно, — сказал Лебедев. — Вот если бы ребята победили со счетом 5:0, то никто бы и не заметил, кто там куда пошел. А раз проиграли — давай следить с микроскопом. Опа, он вышел за территорию базы — что же он будет делать? Ах, негодяй, он в ресторан отправился! Это же чуть собачья! Давайте оставим футболистов в покое. Надоели постоянные сообщения… Кокорина оштрафовали сотрудники ДПС? Да каждый день миллионы наших граждан нарушают ПДД. Березуцкого видели в кафе, и он курил кальян? С ума сойти, какое событие! Ну и что? Он же человек, почему не может это сделать? Мамаев пошел в ночной клуб с шампанским? И что дальше? У него выходной, отпуск.
Считаю, что нужно прекратить дурацкую слежку за футболистами. Это наше больное советское прошлое — когда мы залезали в чужую постель и вызывали на партсобрания с вопросом: «С кем ты спал -почему не с женой?». Давайте забудем эти моменты и будем обращать внимание только на спортивную составляющую. Все остальное — личное дело каждого человека. Оставьте людей в покое! (Игорь НОВИКОВ)