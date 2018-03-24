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Никола Максимович: Я переехал в Россию из-за чемпионата мира
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Никола Максимович: Я переехал в Россию из-за чемпионата мира 

Советский спорт 1 час назад
Мне нужно больше играть, чтобы тренер сборной всерьез рассматривал мою кандидатуру. При этом я до сих пор принадлежу «Наполи» и в июне вернусь в команду. Не знаю, что будет дальше. В Италии я чувствовал себя хорошо.
Надеюсь, «Наполи» выиграет чемпионат Италии в этом сезоне. Что касается главного тренера команды Маурицио Сарри, то это тренер, который нечасто меняет состав, и мне это не очень нравится. Мне нужно было больше играть, в том числе для участия на чемпионате мира, но тренер выбирал других футболистов. В любом случае у нас были хорошие отношения, я всегда буду говорить о нем только хорошее, — цитирует Максимовича Calciomercato.com.
Напомним, сербский футболист стал игроком "Спартака" минувшей зимой.
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