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«ТСК-Таврия» выиграла у «Океана» из Керчи в 18-м туре чемпионата Крыма по футболу
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«ТСК-Таврия» выиграла у «Океана» из Керчи в 18-м туре чемпионата Крыма по футболу 

ТАСС 57 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «ТСК— Таврия» (Симферополь) в субботу выиграл дома у керченского «Океана» со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Крыма.
Мячи в ворота гостей забил: Антон Монахов (31-я минута) и Гоги Шония (78).
Остальные матчи тура состоятся в воскресенье. «Кызылташ» на своем поле в Бахчисарае примет «Севастополь», ялтинский "Рубин" — лидера первенства «Евпаторию», а «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района — феодосийскую «Кафу».
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 41 очко. Далее следуют «Севастополь» (41), «ТСК-Таврия» (39), «Крымтеплица» (27), «Океан» (20), «Кызылташ» (18), «Рубин» (7), «Кафа» (3).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».
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