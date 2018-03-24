Испания заставила задуматься Германию перед ЧМ-2018

« [Наставник сборной Германии] Йоахим Лёв выразил свое серьезное отношение к этой игре тем составом, который он выставил с первых минут. Тренер «Бундестима» выбрал предположительно сильнейшую группу игроков, где Матс Хуммельс и Жером Боатенг действовали в центре обороны, Сами Хедира и Тони Кроос — в центре полузащиты, а Тимо Вернер предстал в роли наконечника атаки», — отмечает на страницах Süddeutsche Zeitung Карстен Шееле.

«После поединка Лёв признался, что выбором тактики на игру он пошел на серьезный риск, которого не будет в России, ведь чтобы победить сборную Испании он дал указание защитникам обороняться не зонально, а персонально, что несло угрозу от таких исполнителей соперника, как Иско, однако рулевой немецкой команды остался удовлетворен, заявив, что риск был оправдан. Возможным скрытым мотивом такого решения было то, что он не хотел встречаться с «Фурией Роха» за три месяца до ЧМ-2018, а в полуфинале или финале. «Обе команды еще не выложили все карты на стол», — отметил Лёв».

Слабости сборной Германии

«У кого есть возможность заменить Илкая Гюндогана на Сами Хедиру, Лероя Сане на Юлиана Дракслера , Леона Горецку на Томаса Мюллера , а Марио Гомеса на Тимо Вернера; у кого есть столь мощный состав, который постоянно сохраняет свою силу? Исключение — позиция левого защитника, которая остается слабым местом «Манншафта», где против Испании действовал Йонас Хектор : он совершил множество ошибок в обороне и не создал ничего опасного в атаке, хотя нужно признать, футболист только в середине января пережил болезнь и все еще набирает форму. Большим козырем сборной Германии является умение строить игру с помощью короткого паса, но это быстро привлекает внимание против соперника, который так высоко прессингует, как «Селексьон», потому что даже в самой неудобной позиции игроки немецкой команды пытались отдать передачу на пять метров вместо решения выбить мяч подальше, чтоб наверняка», — пишет в материале Die Welt Ларс Валльродт.

«Так не будет всегда, но в некоторых моментах Германию откровенно пожалели, когда ее защитники теряли снаряд и оставались не у дел, и в первую очередь нужно говорить о Йозуа Киммихе. Иногда есть соблазн подумать, что в России нас ожидает прогулка в борьбе за кубок мира, учитывая то, что «Бундестим» не проигрывает уже 22 поединка кряду, и в с этим сумасшедшим составом будет смешно, если это не удастся. Однако матч против Испании показал, что есть оппоненты, шансы на победу в дуэли с которыми — 50 на 50, и ничья 2:2 против Франции в ноябре, где только на 90+3-й минуте удалось спастись от поражения, это показал, поэтому: уверенность в себе — да, высокомерие — ни в коем случае».

Испания должна быть довольна собой

«Сборная Испании должна быть довольна своей работой в этот вечер, если не станет парить в облаках, ведь ей удалось добыть похвальную ничью на поле действующего чемпиона мира, лучшей команды на планете по рейтингу ФИФА, а также фаворита в борьбе за трофей ЧМ-2018. Скажем так: Германия уж точно не была лучше подопечных Хулена Лопетеги, хотя в отдельных эпизодах и создавала проблемы сопернику… Так или иначе, именно «Фурия Роха», которая почти весь первый тайм устроила показательное выступление с высоким прессингом в качестве своего фирменного знака, проявила себя лучше», — убежден в своей колонке на страницах AS Альфредо Реланьо.

«Германия действовала лучше во второй половине матча, но ненамного, и с помощью нескольких замен, включая ухода Андреса Иньесты , а также Иско, изменил структуру своей команды: она стала менее утонченной, зато более быстрой и мощной — это тот тактический набор, который, как я себе представляю, держит в уме наставник для оппонентов с плотной обороной, где Лукас Васкес Марко Асенсио действуют на флангах, а Диего Коста — на острие атаки. С такой структурой «Селексьон» хорошо закончила игру и даже могла победить. В любом случае этот товарищеский матч оставил много поводов для оптимизма, предоставил шанс попробовать разные сочетания исполнителей, а также показал, что в лице Родриго у Лопетеги есть игрок, который так же, как и все остальные, претендует на роль отличного центрфорварда».

Проблемы в «Реале» не мешают Иско в сборной

«Сейчас «Реал» выглядит сильнее без Иско в стартовом составе, во что трудно поверить, если посмотреть, как он играет в национальной команде. 25-летний полузащитник пострадал от решения Зинедина Зидана перейти на классическую схему 4-4-2 в Мадриде, хотя в поединке против Германии отметился убедительным выступлением в отведенный ему час игры. Это довольно странная ситуация, потому что экс-хавбек «Малаги» незаменим для сборной Испании, но редко используется своим клубом», — пишет в материале Marca Уго Сересо.

«Он был аккуратен во владении мячом в матче против действующего чемпиона мира, создавал много острых моментов для партнеров и отлично двигал сферой в центре поля, чем отлично взаимодействовал с Иньестой, как это происходило и в квалификации на мундиаль. При Лопетеги Иско находится в своей лучшей форме, показав великолепный футбол в игре против Италии в отборочном цикле. Его проблемы в лагере королевского клуба не повлияли на шансы сыграть на чемпионате мира».