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Гол Панюкова принес «Зениту-2» победу над «Факелом»
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Гол Панюкова принес «Зениту-2» победу над «Факелом» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
В матче 29-го тура первенства России в ФНЛ «Зенит-2» обыграл «Факел» со счетом 1:0.
Первенство России
29-й тур  "Факел" (Воронеж) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0)
Гол: Панюков, 81.
"Факел": Трунин, Мустафин (Алхазов, 88), Осипенко, Семенов, Хайманов, Афанасьев, Рекиш, Лукьянов (Шарифи, 76), Кузьмин, Мичуренков (Сердюк, 76), Лебеденко.
"Зенит-2": Кержаков, Круговой, Каккоев (Зуев, 61), Пенчиков, Бугриев, Сиротов, Мусаев, Зинков, Плетнев (Плотников, 85), Панюков (Крапухин, 89), Лесовой.
Предупреждения: Бугриев, 21. Лесовой, 35. Мустафин, 42.
Судья: Амелин (Тула).
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