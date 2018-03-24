Гол Панюкова принес «Зениту-2» победу над «Факелом»

В матче 29-го тура первенства России в ФНЛ «Зенит-2» обыграл «Факел» со счетом 1:0.

Первенство России

29-й тур "Факел" (Воронеж) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0)

Гол: Панюков, 81.

"Факел": Трунин, Мустафин (Алхазов, 88), Осипенко, Семенов, Хайманов, Афанасьев, Рекиш, Лукьянов (Шарифи, 76), Кузьмин, Мичуренков (Сердюк, 76), Лебеденко.

"Зенит-2": Кержаков, Круговой, Каккоев (Зуев, 61), Пенчиков, Бугриев, Сиротов, Мусаев, Зинков, Плетнев (Плотников, 85), Панюков (Крапухин, 89), Лесовой.

Предупреждения: Бугриев, 21. Лесовой, 35. Мустафин, 42.

Судья: Амелин (Тула).