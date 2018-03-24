Дмитрий Кириченко: Бразильцы во втором тайме, возможно, вспомнили, что скоро чемпионат мира 

— Так и не понял: то ли бразильцы в первом тайме не включились на полную, то ли наша команда так плотно оборонялась, да еще и создала два момента. А вот после перерыва соперник добавил. Возможно, вспомнил, что скоро чемпионат мира, и пора включать скорости, а возможно, мы так просели. Виллиан сказал, что до перерыва было тяжело вскрывать оборону в пять защитников. Ну мы, можно сказать, вдесятером оборонялись — свободных зон не было. Ощущения безысходности не было. Понимал, что играем с Бразилией — одним из главных претендентов на победу в чемпионате мира. Игроки ПСЖ, «Барселоны», «Челси», «Реала», «Манчестер Сити»… Случается, что один тайм команда проваливает — такое в футболе не редкость. Конечно, много у нас проблем, особенно в обороне и в центре — очень много моментов было создано именно по центру, — сказал Кириченко.
Как сыграла сборная России в матче с Бразилией (0:3)?