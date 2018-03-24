«Афипс» забил восемь мячей в ворота «Кубани-2»

В матче 23-го тура первенства России в группе «Юг» ПФЛ «Афипс» разгромил «Кубань-2» со счетом 8:1.

Первенство России

23-й тур "Анжи-2" (Махачкала) — «Динамо» (Ставрополь) — 1:3 (0:1)

Голы: Сидоричев, 38 (0:1). Стуканов, 48 (0:2). Беляков, 86 (1:2). Сердюков, 87 (1:3).

"Афипс" (Афипский) — «Кубань-2» (Краснодар) — 8:1 (2:0)

Голы: Воробьев, 28 (1:0). Геворкян, 31 (2:0). Подбельцев, 54 (3:0). Скуридин, 61 (3:1). Джамалутдинов, 66 (4:1). Геворкян, 79 (5:1). Геворкян, 83 (6:1). Черткоев, 88 (7:1). Подбельцев, 89 (8:1).

"Дружба" (Майкоп) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0 (1:0)

Гол: Кадимов, 28.

"Краснодар-2" — «Легион Динамо» (Махачкала) — 0:0 "Машук-КМВ" (Пятигорск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:2 (1:0)

Голы: Джатиев, 31 (1:0). Нестеренко, 52 (1:1). Мулляр, 58 (2:1). Обозный, 77 (2:2).

"Черноморец" (Новороссийск) — «Армавир» — 1:2 (0:1)

Голы: Суханов, 27 (0:1). Дышеков, 70 (0:2). Резников, 87 (1:2).

Удаление: Пуляев (Черноморец), 81.

Голы: Каркаев, 53 (1:0). Бацев, 62 (2:0). Машуков, 83 (3:0). Дзейтов, 90+3 (3:1).