Ещё
Брага: «В России хотят видеть полные трибуны, а где уважение к болельщикам?»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брага: «В России хотят видеть полные трибуны, а где уважение к болельщикам?» 

Евро-футбол.Ру 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, поделился с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Кириллом Иванцовым своим мнением о постоянных переносах матчей в России.
— Я понимаю, что в российском футболе есть такие проблемы, которых нет во многих других чемпионатах. Но я уверен, что при желании их можно свести к минимуму. Знали же, что 18 марта пройдут выборы, могли бы сразу учесть данный факт и не назначать матчи на этот день, чтобы потом не переносить. «Локомотив» уже играл в Хабаровске и Екатеринбурге, победил там, и почему для него вдруг стала большой проблемой поездка в Пермь? Если у «Амкара» действительно очень плохой газон, то сыграйте в таком случае на резервном стадионе в Уфе. Иначе получается, что «железнодорожники» лишний раз получают преимущество домашнего поля не по спортивному принципу. Конечно, «Локо» всё равно заслуживает чемпионство, но этот фактор окажет ему в борьбе за золото дополнительную помощь.
Я считаю, что неразбериха с графиком и календарём — одна из главных причин недостаточного развития российского футбола. Хороший календарь не менее значим, чем детско-юношеский футбол, и он должен быть не только для клубов, но и для болельщиков. А то получается, что в России сейчас хотят видеть полные трибуны — а самих болельщиков при этом не уважают. Очень плохо, если ты не знаешь, где и когда в ближайшее время будет играть твоя команда.
Страницу Микаэля Браги в Facebook можно посмотреть здесь.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Легенды "Ливерпуля" - Легенды "Баварии": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Антон Миранчук: "Бразилия и без Неймара может играть" "Зенит-2" вырвал победу в Воронеже, но остался в зоне вылета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков объявился в конгрессе США42
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл14
Российские футболисты отметили поражение в баре65
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение