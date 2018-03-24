Брага: «В России хотят видеть полные трибуны, а где уважение к болельщикам?»

— Я понимаю, что в российском футболе есть такие проблемы, которых нет во многих других чемпионатах. Но я уверен, что при желании их можно свести к минимуму. Знали же, что 18 марта пройдут выборы, могли бы сразу учесть данный факт и не назначать матчи на этот день, чтобы потом не переносить. «Локомотив» уже играл в Хабаровске и Екатеринбурге, победил там, и почему для него вдруг стала большой проблемой поездка в Пермь? Если у «Амкара» действительно очень плохой газон, то сыграйте в таком случае на резервном стадионе в Уфе. Иначе получается, что «железнодорожники» лишний раз получают преимущество домашнего поля не по спортивному принципу. Конечно, «Локо» всё равно заслуживает чемпионство, но этот фактор окажет ему в борьбе за золото дополнительную помощь.

Я считаю, что неразбериха с графиком и календарём — одна из главных причин недостаточного развития российского футбола. Хороший календарь не менее значим, чем детско-юношеский футбол, и он должен быть не только для клубов, но и для болельщиков. А то получается, что в России сейчас хотят видеть полные трибуны — а самих болельщиков при этом не уважают. Очень плохо, если ты не знаешь, где и когда в ближайшее время будет играть твоя команда.

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