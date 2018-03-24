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Бывшая журналистка «Эха Москвы» рассказала о домогательствах Немцова
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Бывшая журналистка «Эха Москвы» рассказала о домогательствах Немцова 

Ридус 39 минут назад
Фото: Ридус
Бывшая журналистка и заместитель главного редактора «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге рассказала, что к ней приставал оппозиционер Борис Немцов.
Ну ок, поехали. Меня хватал за задницу… Борис Немцов. Да, так вот неуместно. Это было на выступлении Немцова в клубе на Лиговском во время его приезда в Петербург в рамках акции «Белый поток». И, да, я была журналистом. У преступления даже имелся свидетель, но уже второй год, как умер, написала она в Facebook.
Журналистка призналась, что молчала, потому что, скорее всего, ей не поверили бы или призвали бы молчать. «Половина кричала бы, что меня купил Кремль, другая — пристыдила бы за то, что я не смолчала об оскорблении ради будущего Новой России», — отметила девушка.
Миронова назвала политика «развратным» человеком.
«На разные мероприятия летал с дамами, которых местные его соратники должны были обслуживать: возить по магазинам, в рестораны, в аэропорты. Про это не принято было говорить — мол, частная жизнь. Хотя людям неплохо было бы знать, насколько лень оппозиционному политику держать лицо хотя бы перед своими соратниками», — высказалась бывшая замредактора.
Журналистка добавила, что не будет выступать в СМИ на эту тему, так как не хочет делать из своей истории «плацдарм для политического подпрыгивания».
Позже она написала еще один пост, где объяснила, почему не устроила скандал и не ударила Немцова по лицу.
«Слушайте. 2012 год. В городе проходила политическая акция «Белый поток»… Зал и вся округа были полны ФСБ-шниками и Э-шниками (центр МВД по противодействию экстремизму — прим. „Ридуса“)… Если бы я дала пощечину или закричала, Немцов бы сразу оказался в кутузке. Я не хотела, потому что проблемы с центром «Э» — незаслуженно сильная плата за хватание за задницу», — поделилась журналистка.
Миронова призналась, что после этого перестала посещать мероприятия с участием политика.
В середине февраля в Госдуме разразился сексуальный скандал. Две журналистки парламентского пула обвинили главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в его поведении. После этого некоторые издания объявили бойкотСлуцкому и Госдуме.
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