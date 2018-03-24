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Нойер: «Если все будет хорошо, через неделю смогу тренироваться на поле»
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Нойер: «Если все будет хорошо, через неделю смогу тренироваться на поле» 

SPORT24.ru 25 минут назад
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сообщил о том, что в скором времени начнется тренировки на футбольном поле.
”Если все будет хорошо, через неделю смогу тренироваться на поле. По крайней мере, наконец-то выйду на свежий воздух. Сейчас очень важно, чтобы с ногой ничего не случилось, в противном случае моя карьера окажется в опасности. Нужно максимальное внимание”, — сказал Нойер в интервью телевидению клуба.
В сентябре на тренировке «Баварии» перед противостоянием с «Шальке» голкипер сборной Германии сломал ногу и выбыл ориентировочно до апреля 2018 года.
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