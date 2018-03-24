Ноябрьские полицейские лучше всех в округе сыграли в мини-футбол

Команды УМВД России по ЯНАО сыграли в мини-футбол в Ноябрьске. Длящийся с 23 по 24 марта турнир посвящен памяти милиционера роты патрульно-постовой службы Заура Керейтова. Старший сержант милиции погиб в 1993 году при исполнении служебного долга: заехал в ларёк проверить документы у подозрительных граждан, а те взорвали гранату. Милиционер посмертно был награждён орденом «За личное мужество», и с тех пор уже 24-й год подряд в городе проводятся спортивные соревнования в его честь.

В этом году на турнир съехались 12 сборных из Салехарда, Ноябрьска, Надыма, Губкинского, Лабытнанги, Муравленко и Нового Уренгоя, а также сотрудники вневедомственной охраны при Росгвардии, ОМОН, ветераны правоохранительных органов и представители окружного управления МВД.

В упорной борьбе за бронзовые медали сборная Нового Уренгоя обыграла окружное управление МВД со счётом 5:3. Серебряным призёром совершенно неожиданно стали полицейские из Лабытнанги: раньше этой команде ни разу не удавалось занять какую-либо из ступеней пьедестала почёта. Победителем турнира в четвёртый раз подряд стали сотрудники ОМВД из Ноябрьска.

— Уровень мастерства спортсменов год от года растёт, матчи становятся всё интереснее, — подытожил главный судья соревнований Андрей Мыртыненко.

Рассуждая о причинах взлёта мастерства своей команды вратарь лабытнангской сборной и лучший голкипер турнира Станислав Терновский не стал скрывать, что выход в финал стал следствием долгих напряжённых тренировок.

— Нашим лучшим результатом в предыдущие годы было только пятое место, — сообщил наш собеседник. — Но в последнее время в отдел пришли новые молодые сотрудники, мы много тренировались, участвовали в городских соревнованиях, постепенно набирали опыт. Все наши соперники были достойные, примерно равного уровня, но «мяч круглый». И в этот раз нам повезло чуть больше, чем им.

Представитель команды-победителя, ноябрянин Сергей Ташлык видит секрет неизменного мини-футбольного успеха своего отдела МВД видит в особом командном духе, сыгранности.

— Мы стараемся ежегодно обновлять нашу сборную, каждый раз приводим одного-двух новых игроков, — сообщил полицейский. — Все ребята играют стабильно и показывают хорошие результаты. Главное для нас — воля к победе!