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«Мяу‐баттл» двух котов прервался благодаря толстому миротворцу
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«Мяу‐баттл» двух котов прервался благодаря толстому миротворцу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Сети появилось видео перепалки двух котов, которая чуть было не переросла в драку. Однако в дело вовремя вмешался их друг ‐ очень толстый кот. Своим неожиданным поведением он обескуражил соперников и вынудил их объявить ничью. Ролик опубликован на YouTube.
На кадрах два белых кота стоят друг напротив друга и пугающе мяукают. «Предвидится разборка», — примерно с такими мыслями можно интерпретировать начало ролика.
На протяжении секунд 40 животные ругаются. Однако в  какой-то  момент в кадр входит толстый кот. Он понял, что дело «пахнет жареным», поэтому не придумал ничего лучше, чем лечь между соперниками.
Такой поворот событий не ожидал никто — даже оператор видео. За кадром слышится смех, а котики расходятся.
Видео «ходит» по интернету уже давно, однако популярным стало только на днях.
Накануне в Сети появилось видео, на которой огромный лев пытается играть с маленькой девочкой. Зверь стоит за стеклом и пихает лапами конструкцию. Судя по выражению морды хищника, он совсем не хотел причинить ребенку вреда.
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