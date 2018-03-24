«Мяу‐баттл» двух котов прервался благодаря толстому миротворцу

В Сети появилось видео перепалки двух котов, которая чуть было не переросла в драку. Однако в дело вовремя вмешался их друг ‐ очень толстый кот. Своим неожиданным поведением он обескуражил соперников и вынудил их объявить ничью. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах два белых кота стоят друг напротив друга и пугающе мяукают. «Предвидится разборка», — примерно с такими мыслями можно интерпретировать начало ролика.

На протяжении секунд 40 животные ругаются. Однако в какой-то момент в кадр входит толстый кот. Он понял, что дело «пахнет жареным», поэтому не придумал ничего лучше, чем лечь между соперниками.

Такой поворот событий не ожидал никто — даже оператор видео. За кадром слышится смех, а котики расходятся.

Видео «ходит» по интернету уже давно, однако популярным стало только на днях.

Накануне в Сети появилось видео, на которой огромный лев пытается играть с маленькой девочкой. Зверь стоит за стеклом и пихает лапами конструкцию. Судя по выражению морды хищника, он совсем не хотел причинить ребенку вреда.