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Гол Себаи помог «Балтике» обыграть «Кубань»
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Гол Себаи помог «Балтике» обыграть «Кубань» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 29-го тура первенства ФНЛ «Балтика» на выезде переиграла «Кубань» со счетом 1:0. В составе балтийцев гол забил нападающий Сенин Себаи.
"Балитика" занимает пятое место турнирной таблицы, набрав 49 очков. «Кубань», в активе которой 34 очка, опустилась на 12-е место.
Чемпоинат России
29-й тур  "Кубань" (Краснодар) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)
Гол: Себаи, 24 (0:1).
"Кубань": Дюпин, Бугаев, Смирнов (Клещенко, 46), Марков, Байрыев, Лобкарев, Гай, Маляров, Завезен, Алейник, Обухов.
"Балтика": Помазан, Тишкин (Голышев, 68), Шахов, Каленкович, Логашов, Почивалин, Свежов, Торбинский, Шешуков, Касьян, Себаи (Кобялко, 86).
Предупреждения: Бугаев, 45. Тишкин, 54. Байрыев, 60. Марков, 62. Алейник, 79. Торбинский, 81.
Судья: Сухой (Люберцы).
24 марта. Краснодар. Стадион «Кубань».
Кубань — Балтика
Турнирная таблица ФНЛ
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