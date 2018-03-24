Гол Себаи помог «Балтике» обыграть «Кубань»

В матче 29-го тура первенства ФНЛ «Балтика» на выезде переиграла «Кубань» со счетом 1:0. В составе балтийцев гол забил нападающий Сенин Себаи.

"Балитика" занимает пятое место турнирной таблицы, набрав 49 очков. «Кубань», в активе которой 34 очка, опустилась на 12-е место.

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29-й тур "Кубань" (Краснодар) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)

Гол: Себаи, 24 (0:1).

"Кубань": Дюпин, Бугаев, Смирнов (Клещенко, 46), Марков, Байрыев, Лобкарев, Гай, Маляров, Завезен, Алейник, Обухов.

"Балтика": Помазан, Тишкин (Голышев, 68), Шахов, Каленкович, Логашов, Почивалин, Свежов, Торбинский, Шешуков, Касьян, Себаи (Кобялко, 86).

Предупреждения: Бугаев, 45. Тишкин, 54. Байрыев, 60. Марков, 62. Алейник, 79. Торбинский, 81.

Судья: Сухой (Люберцы).

24 марта. Краснодар. Стадион «Кубань».

Кубань — Балтика

Турнирная таблица ФНЛ