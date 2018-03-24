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Роналду получил интересное предложение из Англии
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Роналду получил интересное предложение из Англии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил интересное предложение из Англии, информирует испанская пресса.
Сообщается, что 33-летний нападающий «сливочных» до сих пор не определился со своим будущим. При этом в последнее время португалец, в связи с отказом руководства королевского клуба делать его самым высокооплачиваемым игроком планеты и обвинениями в свой адрес об уклонении от уплаты налогов в испанскую казну, склоняется все больше к тому, чтобы ближайшим летом сменить команду.
Одним из вариантов продолжения карьеры пятикратного обладателя «Золотого мяча» называется "Манчестер Юнайтед", который уже ознакомил футболиста со своим предложением. «Красные дьяволы», учитывая текущую игровую форму Роналду, рассчитывают с его помощью вернуться в число лучших команд Европы.
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