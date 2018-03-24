Роналду получил интересное предложение из Англии

Сообщается, что 33-летний нападающий «сливочных» до сих пор не определился со своим будущим. При этом в последнее время португалец, в связи с отказом руководства королевского клуба делать его самым высокооплачиваемым игроком планеты и обвинениями в свой адрес об уклонении от уплаты налогов в испанскую казну, склоняется все больше к тому, чтобы ближайшим летом сменить команду.