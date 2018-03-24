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Александр Точилин: Была одна борьба, в ней никто не победил
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Александр Точилин: Была одна борьба, в ней никто не победил 

Советский спорт 1 час назад
— Комментировать нечего. Была одна борьба, в ней никто не победил, поэтому результат считаю закономерным, — сказал специалист.
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