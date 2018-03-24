В финальный день чемпионата Европы по ралли уральские участники застряли между двух скал на трассе

Сегодня финальный день чемпионата Европы по ралли Azores Airlines Rallye 2018, который проходит на Азорских островах. В нем принимают участие два свердловчанина — Сергей Ременник Марк Розин из Асбеста. Наши ребята в первые два дня лидировали, но в финальный день гонок из-за инцидента немного отстали от своего соперника из Аргентины.

— Участники на данный момент проехали 12 спецучастков из 15, это порядка 147 километров из 207, — рассказала E1.RU Ольга Еремеева , пресс-агент свердловских гонщиков. — На десяти спецучастках Сергей и Марк лидировали. Но на 11-м спецучастке произошла такая ситуация: дорога очень узкая, автомобилю не хватило инерции, чтобы весь поворот проехать в заносе, и они воткнулись между двух скал, поперек дороги. Очень долго изображали из себя утюг: по миллиметру выбирались оттуда. Машина получила косметические повреждения, ничего страшного.

В результате этого инцидента Сергей Ременник и аргентинский пилот Хуан Карлос Алонсо поменялись местами: Алонсо поднялся на первое место, а Ременник теперь ему проигрывает. Но так как в первые два Сергей Ременник и его штурман Марк Розин выигрывали, они за это получат дополнительно 7 очков.

— По результату гонки им достаточно занять второе место, — говорит Ольга Еремеева. — Если Сергей будет чувствовать себя уверенно, он будет пытаться обороняться и сохранять лидерство, если нет — он не будет пытаться никого удивлять и будет стабильно ехать на второе место. Потому что Алонсо объективно местами едет быстрее, но ралли — это технический вид спорта, на островах очень непредсказуемая погода и помимо того, что будут показывать экипажи, может вмешаться любой другой дополнительный фактор, и это скажется на результатах.

Как отметила Ольга Еремеева, после двенадцати спецучастков Ременник уступает Алонсо 1,3 секунды, впереди еще 60,35 км спецучастков. Все еще может поменяться в любую сторону.

— Не очень доволен результатом, потому что на ветру вся пыль от предыдущего автомобиля летела в нашу сторону, это как ехать навстречу стене, — сказал Сергей Ременник.