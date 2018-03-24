Кристиан Хорнер: «Мы могли бы квалифицироваться на первом ряду»

— После утреннего дождя сама квалификация прошла посуху, — цитирует F1i Хорнера. — Между нами и "Феррари" дистанция очень маленькая. К сожалению, Макс допустил небольшую ошибку на последнем круге, и это стоило ему пары десятых секунды. Потенциально мы могли бы квалифицироваться на первом ряду.

Даниэль тоже провел не идеальный третий сегмент. А из-за наказания он стартует восьмым. Мы решили выбрать альтернативную шинную стратегию, что должно помочь нам в гонке.