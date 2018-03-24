Кайса Мякяряйнен: Трасса в Ханты-Мансийске мне больше подходит

— Не важно, кто будет стоять в желтой майке лидера на старте. Главное, кто в ней окажется на финише. Все думают, кто выиграет Большой хрустальный глобус. Давайте дождемся воскресенья. Это будет захватывающее.