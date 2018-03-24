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Кайса Мякяряйнен: Трасса в Ханты-Мансийске мне больше подходит
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Кайса Мякяряйнен: Трасса в Ханты-Мансийске мне больше подходит 

Советский спорт 1 час назад
— Не важно, кто будет стоять в желтой майке лидера на старте. Главное, кто в ней окажется на финише. Все думают, кто выиграет Большой хрустальный глобус. Давайте дождемся воскресенья. Это будет захватывающее.
Где в России вам понравилось больше всего? В плане природы Камчатка была очень хорошая, но это слишком далеко. Трасса в Ханты-Мансийске больше мне подходит. Здесь, в Тюмени меньше подъемов, трасса более пологая. Мне нравится больше крутых подъемов, как в Ханты-Мансийске, — приводит слова Мякяряйнен «Матч ТВ».
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