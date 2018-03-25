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Эльсеид Хюсай: «Приятен интерес больших клубов, но им придется заплатить как минимум 50 миллионов евро»
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Эльсеид Хюсай: «Приятен интерес больших клубов, но им придется заплатить как минимум 50 миллионов евро» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай заявил, что у него нет желания переходить в другой клуб в ближайшее время. В текущем сезоне он провел 43 матча, отдал одну голевую передачу, получил три желтые и одну красную карточки.
— В моем контракте прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро, так что любой клуб, который захочет меня заполучить, должен будет заплатить эти 50 миллионов, — цитирует Football-Italia.net Хюсая. — Мне приятно, что большие клубы мной интересуются, это заставляет меня работать еще усерднее. В данный момент я сконцентрирован на выступлении в «Наполи».
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