Эльсеид Хюсай: «Приятен интерес больших клубов, но им придется заплатить как минимум 50 миллионов евро»

Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай заявил, что у него нет желания переходить в другой клуб в ближайшее время. В текущем сезоне он провел 43 матча, отдал одну голевую передачу, получил три желтые и одну красную карточки.

— В моем контракте прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро, так что любой клуб, который захочет меня заполучить, должен будет заплатить эти 50 миллионов, — цитирует Football-Italia.net Хюсая. — Мне приятно, что большие клубы мной интересуются, это заставляет меня работать еще усерднее. В данный момент я сконцентрирован на выступлении в «Наполи».