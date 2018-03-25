Андрей Панюков: Наконец-то улетаем с выездной игры с хорошим настроением

— Нам нужна была победа. Любая команда радовалась бы, если бы выиграла, а в нашем положении победа была чрезвычайно необходима, — приводит слова Панюкова официальный сайт «Зенита» . — Поэтому только положительные эмоции. Наконец-то улетаем с выездной игры с хорошим настроением. Думаю, даже полет домой пройдет очень быстро.

— Показалось, что газон был просто ужасным. Тяжело ли было играть на таком? — Поле было вязкое, состояние оставляет желать лучшего, но могло быть и хуже. В некоторых городах России погода не позволяет играть в это время года.

— В этом сезоне вы забили «Факелу» четыре гола. Это ваш любимый «клиент»? — Да, наверное, это мой «клиент» в этом году.