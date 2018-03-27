«МанСити» намерен заплатить «Реалу» 86 млн евро за Иско

Английский «Манчестер Сити» выразил свою заинтересованность в испанском футболисте мадридского " Реала" Иско и готов выкупить трансфер игрока за 86 миллионов евро. Известно, что нападающего лично хочет видеть в Манчестере главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на испанское издание AS.

Ранее сообщалось о том, что в услугах Иско заинтересована «Барселона». В каталонском клубе таким образом хотят ослабить мадридского конкурента, который в свою очередь желает выкупить трансфер бывшего игрока «Барсы» Неймара, выступающего ныне за французский «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Иско провел за «Реал» 25 игр, забив в них пять мячей и сделав пять голевых передач. Ожидается, что трансфер в «Манчестер Сити» может состояться летом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.