Ещё
«МанСити» намерен заплатить «Реалу» 86 млн евро за Иско
Далее:
Читайте также:
Ещё

«МанСити» намерен заплатить «Реалу» 86 млн евро за Иско 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Английский «Манчестер Сити» выразил свою заинтересованность в испанском футболисте мадридского " Реала" Иско и готов выкупить трансфер игрока за 86 миллионов евро. Известно, что нападающего лично хочет видеть в Манчестере главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на испанское издание AS.
Ранее сообщалось о том, что в услугах Иско заинтересована «Барселона». В каталонском клубе таким образом хотят ослабить мадридского конкурента, который в свою очередь желает выкупить трансфер бывшего игрока «Барсы» Неймара, выступающего ныне за французский «Пари Сен-Жермен».
В текущем сезоне Иско провел за «Реал» 25 игр, забив в них пять мячей и сделав пять голевых передач. Ожидается, что трансфер в «Манчестер Сити» может состояться летом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.
Вести.Ru: последние новости
Футбольный "Милан" может сменить владельца ФКР пока не смогла доказать невиновность Крушельницкого, CAS дал еще две недели "Ливерпуль" ради Вернера может пойти на финансовый рекорд
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию25
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение