На Иско претендуют два клуба

На полузащитника мадридского "Реала" Иско претендуют два клуба из английской Премьер-Лиги, информирует Daily Star со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что ближайшим летом побороться за 25-летнего хавбека «сливочных», если он решит сменить команду, будут готовы лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». При этом оба претендента на игрока готовы предложить ему более выгодный контракт, нежели он имеет на «Сантьяго Бернабеу».

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за «Реал».