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На Иско претендуют два клуба
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На Иско претендуют два клуба 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
На полузащитника мадридского "Реала" Иско претендуют два клуба из английской Премьер-Лиги, информирует Daily Star со ссылкой на испанскую прессу.
Так, сообщается, что ближайшим летом побороться за 25-летнего хавбека «сливочных», если он решит сменить команду, будут готовы лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». При этом оба претендента на игрока готовы предложить ему более выгодный контракт, нежели он имеет на «Сантьяго Бернабеу».
В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за «Реал».
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