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Полузащитник «Реала» может перебраться в «Барселону»
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Полузащитник «Реала» может перебраться в «Барселону» 

Свободная пресса 25 минут назад
Фото: Soccer News
Испанская «Барселона» летом может приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско. «Сине-гранатовые» рассчитывают убедить 25-летнего хавбека покинуть «королевский клуб» и перебраться в столицу Каталонии, сообщает Don Balon.
По информации источника, тренерский штаб «Барселоны» рассматривает Иско в качестве замены своему капитану Андреасу Иньесте, который собирается покинуть команду после окончания текущего сезона. Таким образом, каталонцы готовы предложить молодому хавбеку возможность регулярно выходить в стартовом составе и играть заметную роль в игровой схеме.
О том, сколько «Барселона» планирует заплатить за Иско, издание не сообщает.
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