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«Манчестер Юнайтед» готов отдать 45 миллионов за игрока «Ювентуса»
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«Манчестер Юнайтед» готов отдать 45 миллионов за игрока «Ювентуса» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Mirror, «красные дьяволы» летом готовы предложить за бразильского футболиста 45 миллионов евро.
Отметим, что прошлым летом «Ювентус» арендовал Косту у «Баварии» с правом последующего выкупа за 40 миллионов евро. Однако при желании туринский клуб может уступить «МЮ» и не активировать опцию выкупа контракта игрока.
В текущем сезоне 27-летний бразилец провел за «Ювентус» 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.
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