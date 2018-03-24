«Манчестер Юнайтед» готов отдать 45 миллионов за игрока «Ювентуса»

Как сообщает Mirror, «красные дьяволы» летом готовы предложить за бразильского футболиста 45 миллионов евро.

Отметим, что прошлым летом «Ювентус» арендовал Косту у «Баварии» с правом последующего выкупа за 40 миллионов евро. Однако при желании туринский клуб может уступить «МЮ» и не активировать опцию выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел за «Ювентус» 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.