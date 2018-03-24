3 причины, почему «Ливерпуль» пройдёт «Манчестер Сити»

Судьба распорядилась так, что в четвертьфинале Лиги чемпионов сойдутся две английские команды — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы проводит выдающийся сезон, а потому букмекеры считают «горожан» явным фаворитом будущего противостояния. Но и мерсисайдцы, на наш взгляд, имеют неплохие шансы пройти в полуфинал. "Евро-Футбол.ру" выделяет главные причины, по которым команда Юргена Клоппа выйдет победителем из английской дуэли в сильнейшем клубном турнире континента.

Психология

В этом сезоне «Манчестер Сити» установил сверхвысокую планку. Команда Хосепа Гвардиолы завоевала Кубок английской лиги и очень близка к тому, чтобы оформить чемпионский титул. Это может случиться уже очень скоро — 7-го апреля, когда на «Этихад Стэдиум» пройдёт манкунианское дерби. Выдающийся сезон заставляет общественность ждать от «Манчестер Сити» подвигов не только на внутренней арене, но и в Лиге чемпионов. Пускай Хосеп Гвардиола в недавних интервью сообщил, что не знает, готова ли его команда к победе в сильнейшем клубном турнире Старого света, и что целью «горожан» является выход в четвертьфинал.

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В сложившейся ситуации футболисты «Манчестер Сити» могут испытывать дополнительное давление, связанное с высокими ожиданиями. Букмекеры, например, считают команду Хосепа Гвардиолы вторым претендентом на победу в Лиге чемпионов после «Барселоны». А вот от «Ливерпуля» никто не ждёт больших подвигов в этом евросезоне. Если обратиться к тем-таки букмекерским котировкам, то мерсисайдцы опережают лишь «Рому» и «Севилью». Подопечные Юргена Клоппа в дуэли с «Манчестер Сити» смогут играть более раскованно, не ощущая стороннего давления. Так что в психологическом плане преимущество однозначно будет на стороне «красных».

Фактор Юргена Клоппа

Юрген Клопп является самым неудобным оппонентом для Хосепа Гвардиолы. Соперничество этих специалистов началось ещё в Германии, когда они возглавляли дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». Гененпрессинг немецкого специалиста не один раз доставлял проблемы испанскому тренеру. В Германии и Англии на текущий момент Клопп и Гвардиола провели между собой 12 матчей. 5 раз победы праздновали команды испанца, 6 раз — команды немца. Ещё одна встреча завершилась ничьей.

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Ни одному другому тренеру Гвардиола не проигрывал чаще. Против Жозе Моуринью Арсена Венгера испанец провёл даже больше матчей (20 и 14 соответственно), но при этом уступал реже (4 и 3 раза). Не стоит забывать также о том, что Юрген Клопп умеет готовить свою команду к большим матчам против топовых команд. Не зря «Ливерпуль» называют футбольным Робином Гудом. За примером далеко ходить на надо. В январе мерсисайдцы выдали шикарный матч и обыграли «Манчестер Сити» со счётом 4:3, а через неделю проиграли «Суонси», занимающему на тот момент последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Торжество атаки

"Манчестер Сити" и «Ливерпуль» исповедуют атакующий футбол. В текущем чемпионате команда Хосепа Гвардиолы забила 85 голов (2,83 гола за игру в среднем), а команда Юргена Клоппа — 73 (2,35 в среднем). Это два лучших показателя Премьер-лиги. Идущий третьим по результативности «Тоттенхэм» прилично отстаёт, имея в своём активе 59 забитых мячей (1,97 в среднем).

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Мохамед Салах — Если Гвардиола и Клопп не изменят себе и не станут осторожничать, то нас ждёт бесшабашный футбол в обоих матчах. В таких условиях «Ливерпуль» с набравшим хороший ход трио Садио Мане Роберто Фирмино может чувствовать себя более комфортно. Что-то в этом роде мы видели в январском матче команд в Премьер-лиге на «Энфилде», когда «красные» победили со счётом 4:3. Мерсисайдцы выдали шикарный отрезок во втором тайме, когда они с сумасшедшими глазами неслись в атаку. Защитники «Манчестер Сити» в этот момент были растеряны и допускали грубейшие ошибки. Пожалуй, такую игру обороны «горожан» в этом сезоне мы больше ни разу не видели.

Также на ум почему-то приходит четвертьфинал Лиги Европы сезона 2015/16, когда «Ливерпуль» встречался с «Боруссией». После ничьей 1:1 в Дортмунде мерсисайдцы на своём поле проигрывали со счётом 1:3, до средины второго тайма, но затем забили три гола и вырвали путёвку в полуфинал. Хочется верить, что дуэль «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов подарит зрителям яркий футбол и какой-нибудь драматичной развязкой.