Ибрагимович в «Гэлакси» недосчитается 95 процентов своей прежней зарплаты

Шведский нападающий Златан Ибрагимович согласился на существенное финансовое понижение в зарплаты ради перехода в американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Известно, что в сравнении с заработком в "Манчестер Юнайтед" теперь швед будет получать на 95 процентов меньше.

В клубе из MLS Ибра будет зарабатывать порядка 1,2 миллиона евро в год, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Sports Illustrated. Столь низкий заработок объясняется строгим потолком зарплат в главной американской лиге футбола.

Напомним, что ранее Ибрагимович расторг контракт с «МанЮнайтед», после чего подписал однолетнее соглашение с «галактикой». При этом форвард исключает и того, что его вызовут в национальную сборную Швеции. Сам футболист утверждает, что представители сборной заинтересованы в его возвращении в команду.