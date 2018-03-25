Ещё
Ибрагимович в «Гэлакси» недосчитается 95 процентов своей прежней зарплаты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ибрагимович в «Гэлакси» недосчитается 95 процентов своей прежней зарплаты 

Вести.Ru 1 час назад
Шведский нападающий Златан Ибрагимович согласился на существенное финансовое понижение в зарплаты ради перехода в американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Известно, что в сравнении с заработком в "Манчестер Юнайтед" теперь швед будет получать на 95 процентов меньше.
В клубе из MLS Ибра будет зарабатывать порядка 1,2 миллиона евро в год, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Sports Illustrated. Столь низкий заработок объясняется строгим потолком зарплат в главной американской лиге футбола.
Напомним, что ранее Ибрагимович расторг контракт с «МанЮнайтед», после чего подписал однолетнее соглашение с «галактикой». При этом форвард исключает и того, что его вызовут в национальную сборную Швеции. Сам футболист утверждает, что представители сборной заинтересованы в его возвращении в команду.
Вести.Ru: последние новости
Полузащитника "Барсы" Гомеша ждут в Милане и Ливерпуле Россия – Бразилия. Специалисты футбола делают ставку на гостей Should Putin Meet With Trump? Why? Watch the Hot Debates Between Russian Pundits
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигурист Плющенко обратился к Загитовой74
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой108
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас19
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео11
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл18
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение