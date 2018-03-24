Ещё
Банкноты в 200 и 2000 рублей принимают 85 процентов банкоматов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Банкноты в 200 и 2000 рублей принимают 85 процентов банкоматов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей все еще не принимают 15 процентов банкоматов с функцией внесения наличных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Банк России.
Массовый выпуск в обращение банкнот в 200 и 2000 рублей прошел в декабре и, как писала «РГ», банки с крупнейшими сетями банкоматов планировали полностью завершить настройку под новые купюры позже: Сбербанк — в первом квартале этого года, ВТБ — в первой половине года.
Как рассказывали «РГ» участники рынка, если прием денег через банкоматы можно настроить по всем существующим номиналам купюр, то ради выдачи банкнот в 200 и 2000 рублей придется отказаться от приема части «старых» купюр, поскольку в кассетах банкоматов есть место только для четырех номиналов, которые занимали 100, 500, 1000 и 5000 рублей.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного метрополитена, во втором полугодии на станциях метро начнут установку 600 автоматов с расширенным функционалом, которые смогут принимать купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Всего в метро и на МЦК установлено 1200 автоматов для продажи билетов, те из них, которые невозможно перепрошить для приемки новых купюр, оборудуют новыми купюроприемниками.
В Центральной пригородной пассажирской компании, обслуживающей девять из десяти направлений пригородных электричек, планируют начать с 27 марта тестирование нового ПО, которое позволит билетным автоматам принимать новые купюры. «В случае успеха, до конца апреля на всем полигоне ЦППК будут приниматься купюры нового образца», — рассказала «РГ» пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.
Российская Газета: последние новости
Свободные демократы Германии требуют отмены антироссийских санкций В день матча Россия-Бразилия МЦК изменит режим работы Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин прголосовали на выборах президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова155
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Минспорта удручил результат матча с бразильцами23
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение