Банкноты в 200 и 2000 рублей принимают 85 процентов банкоматов

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей все еще не принимают 15 процентов банкоматов с функцией внесения наличных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Банк России.

Массовый выпуск в обращение банкнот в 200 и 2000 рублей прошел в декабре и, как писала «РГ», банки с крупнейшими сетями банкоматов планировали полностью завершить настройку под новые купюры позже: Сбербанк — в первом квартале этого года, ВТБ — в первой половине года.

Как рассказывали «РГ» участники рынка, если прием денег через банкоматы можно настроить по всем существующим номиналам купюр, то ради выдачи банкнот в 200 и 2000 рублей придется отказаться от приема части «старых» купюр, поскольку в кассетах банкоматов есть место только для четырех номиналов, которые занимали 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного метрополитена, во втором полугодии на станциях метро начнут установку 600 автоматов с расширенным функционалом, которые смогут принимать купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Всего в метро и на МЦК установлено 1200 автоматов для продажи билетов, те из них, которые невозможно перепрошить для приемки новых купюр, оборудуют новыми купюроприемниками.

В Центральной пригородной пассажирской компании, обслуживающей девять из десяти направлений пригородных электричек, планируют начать с 27 марта тестирование нового ПО, которое позволит билетным автоматам принимать новые купюры. «В случае успеха, до конца апреля на всем полигоне ЦППК будут приниматься купюры нового образца», — рассказала «РГ» пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.