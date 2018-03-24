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«Манчестер Юнайтед» готов потратить 150 миллионов евро на замену для Погба
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«Манчестер Юнайтед» готов потратить 150 миллионов евро на замену для Погба 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с потенциальной заменой полузащитнику своей команды Полю Погба, с которым у него возник конфликт.
Так, по сведениям El Gol Digital, ближайшим летом «красные дьяволы» намерены предпринять попытки подписать хавбека мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса. За 23-летнего игрока середины поля «Юнайтед» будет готов выложить 150 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока с «матрасниками».
В нынешнем сезоне Сауль забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 43 матчах за «Атлетико».
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