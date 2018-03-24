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Плохие отношения между Моуринью и Шоу могут помешать переходу Бэйла в «МЮ»
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Плохие отношения между Моуринью и Шоу могут помешать переходу Бэйла в «МЮ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Критика главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в адрес защитника команды Люка Шоу может помешать клубу подписать Гарета Бэйла. Как сообщает Daily Mail, агентство, представляющее интересы Шоу, недовольно поведением Моуринью.
Проблема, по данным источника, в том, что это же агентство представляет и Бэйла. Напряженные отношения между Моуринью и представителями Шоу могут сказаться на перспективах перехода Бэйла в «МЮ» из "Реала". Английский клуб хочет ближайшим летом осуществить эту сделку.
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