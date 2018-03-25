На Северном флоте прошли сборы по подготовке к применению ракетного оружия

"На Северном флоте ( СФ ) под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова прошёл сбор по подготовке сил СФ к применению ракетного оружия. В ходе него были проанализированы и обсуждены вопросы эксплуатации ракетных комплексов, стоящих и поступающих на вооружение подводных, надводных сил и береговых войск флота, а также боевого и практического (учебного) применения ракетного оружия в различных условиях, в том числе в Арктике", — сказал Серга.

Он отметил, что в мероприятии приняли участие командный состав СФ, командиры кораблей и специалисты в области ракетного оружия.

"Были проведены состязания боевых расчётов кораблей и подводных лодок по применению ракетного оружия. Среди надводных ракетных кораблей первое место занял боевой расчёт малого ракетного корабля «Айсберг» под командованием капитана третьего ранга Марата Гарибяна", — добавляется в сообщении.

Также в соревнованиях приняли участие экипаж подводного крейсера «Смоленск», оснащенного крылатыми ракетами, и стратегический ракетоносец «Верхотурье», уточнил Серга.