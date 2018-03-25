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На Северном флоте прошли сборы по подготовке к применению ракетного оружия
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На Северном флоте прошли сборы по подготовке к применению ракетного оружия 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборы по подготовке военнослужащих к применению ракетного оружия прошли на Северном флоте под руководством адмирала Николая Евменова, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
"На Северном флоте (СФ) под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова прошёл сбор по подготовке сил СФ к применению ракетного оружия. В ходе него были проанализированы и обсуждены вопросы эксплуатации ракетных комплексов, стоящих и поступающих на вооружение подводных, надводных сил и береговых войск флота, а также боевого и практического (учебного) применения ракетного оружия в различных условиях, в том числе в Арктике", — сказал Серга.
Он отметил, что в мероприятии приняли участие командный состав СФ, командиры кораблей и специалисты в области ракетного оружия.
"Были проведены состязания боевых расчётов кораблей и подводных лодок по применению ракетного оружия. Среди надводных ракетных кораблей первое место занял боевой расчёт малого ракетного корабля «Айсберг» под командованием капитана третьего ранга Марата Гарибяна", — добавляется в сообщении.
Также в соревнованиях приняли участие экипаж подводного крейсера «Смоленск», оснащенного крылатыми ракетами, и стратегический ракетоносец «Верхотурье», уточнил Серга.
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