На Северном флоте завершён хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника

В состязаниях принимали участие 16 команд кораблей, соединений и учреждений Северного флота.

Сегодня на стадионе центра морской и физической подготовки Северного флота состоялся финал и торжественное закрытие турнира по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника.

В финальной игре встретились сильнейшие хоккейные команды Северного флота «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и «Гроза» объединения ВВС и ПВО. Игра получилась захватывающей, обе команды имели одинаковые шансы на победу, в третьем периоде разрыв между командами составил всего одну шайбу. На последней минуте матча команда «Гроза» сняла вратаря и выставила шестого полевого игрока, однако удача улыбнулась команде «Альбатрос», которая забила еще одну шайбу в пустые ворота соперников, победив со счетом 10:8.

По итогам турнира посвящённого Дню моряка-подводника первое место заняла команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил СФ , серебро взяла команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», а бронзовые награды достались команде морской пехоты «Спутник».

Всего в состязаниях принимали участие 16 команд кораблей, соединений и учреждений Северного флота. Лучшим вратарем был признан Иван Гольцов из «Спутника», лучшим защитником — Иван Амахин из «Альбатроса», лучшим бомбардиром — Дмитрий Арбузов из «Грозы».