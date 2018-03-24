Ещё
На Северном флоте завершён хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Северном флоте завершён хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях принимали участие 16 команд кораблей, соединений и учреждений Северного флота.
Сегодня на стадионе центра морской и физической подготовки Северного флота состоялся финал и торжественное закрытие турнира по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника.
В финальной игре встретились сильнейшие хоккейные команды Северного флота «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и «Гроза» объединения ВВС и ПВО. Игра получилась захватывающей, обе команды имели одинаковые шансы на победу, в третьем периоде разрыв между командами составил всего одну шайбу. На последней минуте матча команда «Гроза» сняла вратаря и выставила шестого полевого игрока, однако удача улыбнулась команде «Альбатрос», которая забила еще одну шайбу в пустые ворота соперников, победив со счетом 10:8.
По итогам турнира посвящённого Дню моряка-подводника первое место заняла команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил СФ, серебро взяла команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», а бронзовые награды достались команде морской пехоты «Спутник».
Всего в состязаниях принимали участие 16 команд кораблей, соединений и учреждений Северного флота. Лучшим вратарем был признан Иван Гольцов из «Спутника», лучшим защитником — Иван Амахин из «Альбатроса», лучшим бомбардиром — Дмитрий Арбузов из «Грозы».
Закрывая турнир, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов наградил победителей и призёров, а также вручил особые призы и дипломы. Приз «Лучший болельщик» получил Сергей Данькин, активно поддерживающий флотскую сборную и команду «К-21». Приз «Золотой свисток» достался Александру Кришину, как лучшему судье турнира.
ТК «Звезда»: последние новости
Толстый кот-миротворец покорил пользователей Сети: видео Viber не выполнит требование ФСБ о дешифровке сообщений пользователей Глушаков заявил, что отрастит усы, если проиграет Комбарову в бильярд
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова155
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Минспорта удручил результат матча с бразильцами23
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение