Ещё
Североморцы провели рекогносцировку маршрута арктической экспедиции на Новой Земле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Североморцы провели рекогносцировку маршрута арктической экспедиции на Новой Земле 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Обследование проводилось с воздуха при помощи вертолёта Ми-8 авиабазы объединения ВВС и ПВО.
На Северном флоте проведена рекогносцировка маршрута комплексной экспедиции в труднодоступные районы арктического архипелага Новая Земля, которая состоится через несколько месяцев.
Обследование проводилось с воздуха при помощи вертолёта Ми-8 авиабазы объединения ВВС и ПВО. После обработки полученных результатов рекогносцировки, будет выполнен отчёт и скорректирована программа подготовки экспедиционных отрядов. По предварительной оценке, намеченный маршрут позволит использовать штатную гусеничную технику высокой проходимости, стоящую на вооружении сухопутных и береговых войск Северного флота.
В новоземельской экспедиции будут задействованы наиболее подготовленные к действиям в условиях Арктики военнослужащие морской пехоты и мотострелковых соединений.
ТК «Звезда»: последние новости
Полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму колена На базе Пансиона воспитанниц Минобороны России стартовала VII Всеармейская олимпиада по иностранному языку Сравнившему Россию с фашистами Борису Джонсону припомнили «зигующую» британскую королеву
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-2018
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение