Североморцы провели рекогносцировку маршрута арктической экспедиции на Новой Земле

Обследование проводилось с воздуха при помощи вертолёта Ми-8 авиабазы объединения ВВС и ПВО.

На Северном флоте проведена рекогносцировка маршрута комплексной экспедиции в труднодоступные районы арктического архипелага Новая Земля, которая состоится через несколько месяцев.

Обследование проводилось с воздуха при помощи вертолёта Ми-8 авиабазы объединения ВВС и ПВО. После обработки полученных результатов рекогносцировки, будет выполнен отчёт и скорректирована программа подготовки экспедиционных отрядов. По предварительной оценке, намеченный маршрут позволит использовать штатную гусеничную технику высокой проходимости, стоящую на вооружении сухопутных и береговых войск Северного флота.

В новоземельской экспедиции будут задействованы наиболее подготовленные к действиям в условиях Арктики военнослужащие морской пехоты и мотострелковых соединений.