Легенды «Ливерпуля» и «Баварии» забили по пять мячей

На «Энфилде» завершился товарищеский матч между сильнейшими футболистами прошлого в составе «Ливерпуля» и «Баварии».

Мерсисайдцы быстро довели счет до разгромного, забив три мяча, но вскоре уже проигрывали 3:4 и 4:5, однако игра в итоге завершилась, как часто бывает в таких случаях, ничьей — 5:5.

Легенды «Ливерпуля» — Легенды «Баварии» — 5:5 Легенды «Ливерпуля»: Дудек, Макатир, Каррагер, Аггер, Риисе, Алонсо, Макманаман, Джеррард, Кюйт, Фаулер, Оуэн.

Запасные: Элдридж, Шмицер, Бабб, Бергер, Кварме, Маккалистер, Хаманн, Джеймс, Раш.

Легенды «Баварии»: Бутт, Лизаразю, Демичелис, Тарнат, Маттеус, Макаай, Циклер, Сержио, Тони, Элбер.

Запасные: Циммерманн, Ван Буйтен, Пфлюглер, Витечек, Господарек, Алонсо, Оттль, Стернкопф, Мисимович.