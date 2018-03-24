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Легенды «Ливерпуля» и «Баварии» забили по пять мячей
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Легенды «Ливерпуля» и «Баварии» забили по пять мячей 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
На «Энфилде» завершился товарищеский матч между сильнейшими футболистами прошлого в составе «Ливерпуля» и «Баварии».
Мерсисайдцы быстро довели счет до разгромного, забив три мяча, но вскоре уже проигрывали 3:4 и 4:5, однако игра в итоге завершилась, как часто бывает в таких случаях, ничьей — 5:5.
Легенды «Ливерпуля» — Легенды «Баварии» — 5:5  Легенды «Ливерпуля»: Дудек, Макатир, Каррагер, Аггер, Риисе, Алонсо, Макманаман, Джеррард, Кюйт, Фаулер, Оуэн.
Запасные: Элдридж, Шмицер, Бабб, Бергер, Кварме, Маккалистер, Хаманн, Джеймс, Раш.
Легенды «Баварии»: Бутт, Лизаразю, Демичелис, Тарнат, Маттеус, Макаай, Циклер, Сержио, Тони, Элбер.
Запасные: Циммерманн, Ван Буйтен, Пфлюглер, Витечек, Господарек, Алонсо, Оттль, Стернкопф, Мисимович.
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