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Деулофеу: «Мне будет очень трудно вернуться в „Барселону“
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Деулофеу: «Мне будет очень трудно вернуться в „Барселону“ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вингер «Уотфорда» Жерар Деулофеу, права на которого принадлежат «Барселоне», рассказал, что ему помешало заиграть в составе «сине-гранатовых».
"Мне будет очень трудно вернуться в «Барселону». Большая часть вины лежит на мне, так как я не показал свой настоящий уровень. Я верю в себя, но я не был стабилен. Я согласился уйти из команды, потому что не играл полтора месяца, и у меня не было вариантов. Я хочу выступать и радоваться. Мне не нравится сидеть на скамейке. В «Барселоне» сложно играть — от тебя много требуют. Мой агент проведёт переговоры с клубом, но я не знаю, что произойдёт в дальнейшем" — приводит слова 24-летнего испанца Marca.
Стоит отметить, что дела Деулофеу в «Уотфорде» также идут не очень хорошо, в его активе только 4 матча, 1 гол и 1 ассист.
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