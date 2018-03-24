Деулофеу: «Мне будет очень трудно вернуться в „Барселону“

Вингер «Уотфорда» Жерар Деулофеу, права на которого принадлежат «Барселоне», рассказал, что ему помешало заиграть в составе «сине-гранатовых».

"Мне будет очень трудно вернуться в «Барселону». Большая часть вины лежит на мне, так как я не показал свой настоящий уровень. Я верю в себя, но я не был стабилен. Я согласился уйти из команды, потому что не играл полтора месяца, и у меня не было вариантов. Я хочу выступать и радоваться. Мне не нравится сидеть на скамейке. В «Барселоне» сложно играть — от тебя много требуют. Мой агент проведёт переговоры с клубом, но я не знаю, что произойдёт в дальнейшем" — приводит слова 24-летнего испанца Marca.

Стоит отметить, что дела Деулофеу в «Уотфорде» также идут не очень хорошо, в его активе только 4 матча, 1 гол и 1 ассист.