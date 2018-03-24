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Нойер готов возобновить полноценный тренировочный процесс
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Нойер готов возобновить полноценный тренировочный процесс 

Советский спорт 1 час назад
«Если реабилитация будет проходить как запланировано, то в течение следующей недели можно приступать к тренировкам на газоне», — сказал капитан «Баварии» в интервью клубному телеканалу.
Good news: Manu confirmed that he is now able to run at 100%! He said, «I'm fine. It was an emotional day because I ran for the first time today at 100 percent — there was no reaction from the foot. My return is foreseeable.» 😭😭😭😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️ pic.twitter.com/9fDi8IkVOR
— Bel ⭐️ | 14 days 🎉 (@CaptainNeuer) 23 марта 2018 г.
Нойер считает вполне реалистичным свое участие в матчах текущего сезона, отметив, что точный срок окончательного восстановления пока назвать сложно.
Напомним, Мануэль Нойер выбыл из строя в сентябре из-за трещины в плюсневой кости. Сейчас он каждый день по шесть часов работает на Зэбенерштрассе по восстановительной программе.
Manu this morning before undergoing the big test of running at 100% body weight. pic.twitter.com/Ma9vtPu6ye
— Bel ⭐️ | 14 days 🎉 (@CaptainNeuer) 23 марта 2018 г.
Голкипер, которому в будущий вторник исполнится 32 года, 24 марта выполнил терапевтические и реабилитационные упражнения.
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