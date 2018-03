Нойер готов возобновить полноценный тренировочный процесс

«Если реабилитация будет проходить как запланировано, то в течение следующей недели можно приступать к тренировкам на газоне», — сказал капитан «Баварии» в интервью клубному телеканалу.

Good news: Manu confirmed that he is now able to run at 100%! He said, «I'm fine. It was an emotional day because I ran for the first time today at 100 percent — there was no reaction from the foot. My return is foreseeable.»

Нойер считает вполне реалистичным свое участие в матчах текущего сезона, отметив, что точный срок окончательного восстановления пока назвать сложно.

Напомним, Мануэль Нойер выбыл из строя в сентябре из-за трещины в плюсневой кости. Сейчас он каждый день по шесть часов работает на Зэбенерштрассе по восстановительной программе.

Manu this morning before undergoing the big test of running at 100% body weight.

Голкипер, которому в будущий вторник исполнится 32 года, 24 марта выполнил терапевтические и реабилитационные упражнения.