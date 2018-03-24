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Капель близок к переходу в «Сиэтл»
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Капель близок к переходу в «Сиэтл» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как сообщает AFP, 30-летний игрок проходит просмотр в клубе MLS, являясь свободным агентом.
Последним клубом Капеля был «Андерлехт», который он покинул прошлым летом. Ранее Капель играл в «Дженоа», «Спортинге» и «Севилье».
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