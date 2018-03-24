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Видеодоказательства того, что Porsche не идет на пользу владельцу
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Видеодоказательства того, что Porsche не идет на пользу владельцу 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Однако авторы видео собрали неопровержимые доказательства того, что владельцы Porsche способны бросить вызов и тем, и другим. Нелепые аварии, абсурдные маршруты, странное поведение — в этом видео есть все.
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