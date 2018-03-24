Видеодоказательства того, что Porsche не идет на пользу владельцу

Однако авторы видео собрали неопровержимые доказательства того, что владельцы Porsche способны бросить вызов и тем, и другим. Нелепые аварии, абсурдные маршруты, странное поведение — в этом видео есть все.