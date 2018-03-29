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Бен Арфа объявил об уходе из «ПСЖ»
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Бен Арфа объявил об уходе из «ПСЖ» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа заявил, что покинет команду по окончанию сезона. Хавбек также добавил, что был счастлив выступать за парижан.
"Близится окончание моего приключения в «ПСЖ». Несмотря на сложные времена, я счастлив, что носил эту футболку, и я буду хранить самые теплые воспоминания. Через это сообщение я воспользуюсь возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков", — написал на своей странице в Инстаграме Бен Арфа.
Напомним, что Бен Арфа 1 июля 2016 года перешел на правах свободного агента в «ПСЖ». В составе парижан 31-летний игрок за все время провел 33 игры и забил четыре гола.
Публикация от Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) 29 Мар 2018 в 4:34 PDT
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