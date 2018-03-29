Бен Арфа объявил об уходе из «ПСЖ» 

Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа заявил, что покинет команду по окончанию сезона. Хавбек также добавил, что был счастлив выступать за парижан.
"Близится окончание моего приключения в «ПСЖ». Несмотря на сложные времена, я счастлив, что носил эту футболку, и я буду хранить самые теплые воспоминания. Через это сообщение я воспользуюсь возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков", — написал на своей странице в Инстаграме Бен Арфа.
Напомним, что Бен Арфа 1 июля 2016 года перешел на правах свободного агента в «ПСЖ». В составе парижан 31-летний игрок за все время провел 33 игры и забил четыре гола.
Публикация от Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) 29 Мар 2018 в 4:34 PDT