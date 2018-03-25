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Хавьер Пасторе: Неймар не уйдет из «ПСЖ», это больше похоже на медиа-игры
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Хавьер Пасторе: Неймар не уйдет из «ПСЖ», это больше похоже на медиа-игры 

Советский спорт 44 минуты назад
В СМИ неоднократно сообщалось, что Неймар летом покинет «ПСЖ». Одним из предполагаемых клубов назывался «Реал».
«Когда Неймар перешел в «ПСЖ», он был очень доволен. Это не «Барселона» и не Испания. Думаю, что он не уйдет, это больше похоже на медиа-игры, чем на реальное желание уйти», — цитирует Пасторе Marca.
В текущем сезоне Неймар провел 30 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 19 результативных передач. На данный момент 26-летний бразилец восстанавливается от травмы, его возвращение на поле ожидается в конце мая.
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