Хавьер Пасторе: Неймар не уйдет из «ПСЖ», это больше похоже на медиа-игры

В СМИ неоднократно сообщалось, что Неймар летом покинет «ПСЖ». Одним из предполагаемых клубов назывался «Реал»

«Когда Неймар перешел в «ПСЖ», он был очень доволен. Это не «Барселона» и не Испания. Думаю, что он не уйдет, это больше похоже на медиа-игры, чем на реальное желание уйти», — цитирует Пасторе Marca.

В текущем сезоне Неймар провел 30 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 19 результативных передач. На данный момент 26-летний бразилец восстанавливается от травмы, его возвращение на поле ожидается в конце мая.