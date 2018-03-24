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Карлес Пуйоль: «Неймар может перейти в „Реал“
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Карлес Пуйоль: «Неймар может перейти в „Реал“ 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что Неймар может перейти из «ПСЖ» в "Реал". При этом он не уверен, что бразильцу, который прошлым летом перешел в «ПСЖ» из «Барселоны», будет легко сменить команду.
— Он может перейти в «Реал», — цитирует A Bola Пуйоля. — Я не вижу никаких проблем. Он профессионал, и это не что-то нереальное. Но мне кажется, что ему будет тяжело уйти из «ПСЖ», потому что они потратили много денег на его покупку.
"Реал" и «Барселона» сильнейшие клубы. Нужно очень хорошо подумать, прежде чем покидать их. Но верно и то, что есть новые богатые клубы, которые пытаются привлечь известных игроков и собрать сильные команды. Это законы рынка. Чтобы подписать игрока, нужно совершить безумие.
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